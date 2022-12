Il 28enne con 200 grammi di droga dello stupro (e con 20mila euro a casa)

Droga, tanta. Soldi, ancora di più. Un uomo di 28 anni, un cittadino romeno con precedenti, è stato arrestato venerdì scorso dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di cocaina, hashish, marijuana e Ghb, la droga dello stupro.

A bloccarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che lo hanno notato in via Vitruvio fermo in auto, come se fosse in attesa di qualcuno. Una sensazione poi effettivamente confermata quando sulla macchina del 28enne è salito un giovane, che ha preso qualcosa e si è allontanato subito dopo.

A quel punto gli investigatori hanno seguito il presunto pusher e lo hanno fermato poco distante, perquisendo la vettura e due cas rinconducibili al ragazzo, una proprio in via Vitruvio - dove vive in affitto - e una in zona Portello, dove risulta residente.

Nelle due abitazioni sono stati sequestrati 44 grammi cocaina, 80 di hashish, 15 di marijuana e 200 grammi di Ghb, divisi in sette flaconi. I poliziotti hanno anche trovato 20mila euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio. Il 28enne, giudicato per direttissima, è finito in carcere. Nell'ultima settimana sempre gli uomini della VI sezione hanno arrestato altre 7 persone, tutte accusate di spaccio, e hanno sequestrato in totale 100 grammi di "coca" e 150 di hashish, oltre che 25mila euro.