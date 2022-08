L'uomo che scende dal taxi con la 'super coke'

È sceso dal taxi con 7 grammi di Mdpv, meglio noto come 'droga degli zombie' o 'super coke', la potente sostanza sintetica che viene usata in dosi da appena una decina di milligrammi. La polizia però lo ha fermato per un controllo e arrestato. L'accaduto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto, verso le 4, in largo dei Gelsomini, zona Giambellino.

È finito in manette un 29enne romeno pregiudicato, che con sé aveva anche 8 grammi di cocaina. La 'super coke', il cui nome ufficiale è metilenediossipirovalerone, può essere in cristalli, polvere o liquida. Questo stupefacente ha effetti stimolanti e, in generale, modifica la percezione.

Una dose di Mdpv, normalmente, si aggira intorno alla decina di milligrammi. Il 29enne aveva quindi con sé alcune centinaia di dosi. Di qui l'accusa di detenzione ai fini di spaccio della quale dovrà rispondere.