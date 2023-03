L'uomo trovato in taxi con 11 chili di droga nello zaino

Tradito dal taxi. Un uomo di 30 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a bordo di un'auto bianca con più di 10 chili di droga.

Per lui i guai sono iniziati quando una Volante ha notato un taxi partire da via Eugenio Quarti, una via in un quartiere popolare - tra Baggio e Quinto Romano - dove sono pochi i residenti ad affidarsi alle macchine con conducente.

Fermato il veicolo, il 30enne è stato perquisito e nello zaino che aveva con sé sono stati scoperti 11 chili di hashish e 800 euro in contanti. A casa del pusher, che invece vive in zona Lorenteggio, sono stati trovati un altro chilo e mezzo di marijuana, una macchina per mettere sottovuoto la droga e tutto il materiale per confezionare le dosi. Per lui si sono così aperte le porte del carcere.