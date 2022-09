Droga, 'ndrangheta e kalashnikov: Franco Terlizzi, ex Isola dei Famosi, nega tutto

Nega tutte le accuse Franco Terlizzi, 60 anni, ex pugile ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi, detenuto nel carcere di Monza dopo essere stato coinvolto nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Milano su un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con metodo mafioso. Il suo avvocato Antonino Crea, parlando con l'Adnkronos, ha spiegato che, per Terlizzi, "è stata una doccia fredda", ma ha aggiunto che il suo assistituo "confida negli avvocati e nella giustizia" ed è "convinto di poter spiegare tutto".

A Terlizzi la magistratura ha sequestrato una carrozzeria a Cormano. Il legale spiega che l'ex pugile conosce certamente Davide Flachi, figlio dello storico esponente della 'ndrangheta nel quartiere Comasina di Milano, Pepé Flachi. Ma ha avuto con lui solo rapporti commerciali riguardo alla carrozzeria. "Nessuna traccia di droga - afferma l'avvocato - è stata trovata nei locali di Cormano passati al setaccio dagli uomini della guardia di finanza e, quanto alle truffe ai danni delle assicurazioni di cui è accusato, dice di non saperne nulla: erano clienti, pagavano e amici come prima".

Secondo gli inquirenti, la carrozzeria e un negozio di articoli sportivi sarebbero stati riconducibili proprio a Davide Flachi e intestati a prestanome.

