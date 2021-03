Gira per il paese con un tirapugni e marijuana durante il coprifuoco Covid: denunciato

Si trovava in giro per il paese oltre l'orario del coprifuoco indetto per limitare i contagi Covid. Così i carabinieri lo hanno controllato e lo hanno sorpreso con la droga. E' successo lunedì sera a Casorate Primo, tra Milano e Pavia. L'uomo, un 23enne residente a Casorate, si trovava a bordo della sua auto insieme a tre amici della stessa età.

I carabinieri lo hanno controllato e perquisito trovandogli 18 grammi di marijuana e un tirapugni. A quel punto lo hanno denunciato per possesso di droga a fini di spaccio e anche per porto di oggetti atti ad offendere. Per lui e per gli amici (tutti con precedenti di polizia) è scattata anche la multa per l'inosservanza delle prescrizioni anti contagio Covid.