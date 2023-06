Si drogano in treno: arrestati

La 'location' scelta per consumare droga gli è costata l'arresto. L'accaduto domenica pomeriggio su un treno alla stazione Centrale di Milano, dove la Polfer ha arrestato due italiani.

Gli agenti sono intervenuti a bordo di un regionale in arrivo da Torino, perché erano state segnalate persone che stavano consumando stupefacenti. Perquisiti, i due, un ragazzo 22enne e una donna 37enne, entrambi italiani, sono stati trovati con oltre 12 grammi di cocaina e 41 grammi di hashish, il tutto suddiviso in più involucri, oltre a materiale per il confezionamento. A quel punto per entrambi è partito l'arresto per spaccio.