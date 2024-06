"Pantani", i parenti e la fidanzata: la banda da 700mila euro all'anno con la "birra"

Nome, Ervis. Cognome, Gjata. Luogo di nascita: Elbassan, cuore dell'Albania. Data di nascita: il 14 febbraio del 1981, giorno di San Valentino. Soprannomi, uno più bello dell'altro: campione, Pantani, Johnny Depp. Tutti a loro modo veri. Perché spesso i soprannomi, i nomi in codice, contano e tanto, soprattutto nelle storie delle famiglie che mischiano droga e soldi, affari e violenza. Come "birra", "caffè" o "benzina" per la cocaina. O come i componenti di un gruppo - "siamo in due", "siamo in quattro" - per indicare le dosi. Sì, perché il "campione", secondo un'indagine dei carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, faceva proprio quello: spacciare per conto di Denis Jorgji - 41enne di Durazzo, noto come "Genci" - e di suo fratello Ervin, "Mimì", di due anni più giovane. E per farlo chiaramente si muoveva a bordo di una bici, come il pirata Marco Pantani.

I loro nomi, e i loro soprannomi, sono finiti in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Milano, Domenico Toscano, che ha disposto il carcere per sei persone, i domiciliari per altri due e per una l'obbligo di dimora. I nove rispondono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi in luogo pubblico. Le porte del carcere, oltre che per "Pantani" e i fratelli Jorgji, si sono aperte per altri due fratelli - Arjan e Fatjon Ballgjini, 29 e 32 anni - e per Rejdi Furxhi, 37enne con "Xaxi" come nome di battaglia, uno di quelli deputati al "recupero" della droga da vendere. I domiciliari sono invece scattati per il 39enne Dorian T., cugino dei due capi, e per Ylenia P., 32 anni, compagna di "Genci", numero uno del gruppo.

A indagare su di loro sono stati gli investigatori della compagnia di Pioltello, guidati da Francesco Berloni, che sono partiti indirettamente dalle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano tappezzato il centro di Trezzo sull'Adda con dei manifesti con la scritta "qui si spaccia". E infatti la base logistica del gruppo era proprio a Trezzo, a casa di Denis, che è sempre il luogo di arrivo dei rifornimenti di cocaina e il punto di partenza per i "cavallini" che lì iniziano e finiscono il loro turno di lavoro. Come in una sorta di fabbrica, infatti, la giornata era divisa in tre turni: dal mattino alle 20 le consegne erano affidate sempre a "Pantani" - il cui lavoro viene definito "estenuante" nelle carte -, dalle 20 alla mezzanotte toccava invece ai fratelli Ballgjini, mentre la notte spesso e volentieri era la volta del capo e della compagna, che a marzo dello scorso anno era stata arrestata mentre portava 100 dosi di cocaina comprate a Milano proprio per essere spacciate a Trezzo e nelle vicine Capriate San Gervasio, Brembate, Boltiere e Verdellino.

Un mercato e una zona praticamente dominati dalla banda, che riceveva gli ordini su una sorta di cellulare aziendale, con i clienti che chiedevano "birra", "caffè" o "benzina" a ritmi vertiginosi, tanto che durante l'indagine - iniziata lo scorso anno - "Genci" e soci avrebbero venduto circa 50 dosi al giorno, per un guadagno quotidiano di 2mila euro. Che vuol dire 60mila euro al mese, che significa oltre 700mila euro all'anno.

Soldi in parte tracciati dai carabinieri - a qualcuno tra i clienti veniva addirittura concesso di pagare con bonifico -, ma soprattutto soldi quasi totalmente reinvestiti. Lunedì mattina, quando i militari hanno eseguito gli arresti, con un intervento muscolare e spettacolare dei reparti antiterrorismo per prevenire ogni possibile reazione, investigatori e inquirenti hanno anche eseguito una serie di sequestri. I sigilli sono scattati per tre conti correnti, per un totale di 150mila euro, per 45mila euro cash trovati quasi totalmente a casa del capo - per tre macchine, due garage e per un'abitazione nel centro di Trezzo che era stata acquistata all'asta e poi ristrutturata. Un vero tesoro messo insieme grazie alla "birra" e alle lunghe pedalate di "Pantani".

