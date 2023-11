La droga nel tubo di patatine e il cliente che mangia la cocaina

Lui, il venditore, con la droga nelle patatine. L'altro, il cliente, con una dose nello stomaco, mangiata per cercare di sfuggire agli agenti. Un uomo di 32 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina in strada.

A bloccarlo sono stati gli agenti della VI sezione della Mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che passando in via Console Marcello hanno notato il 32enne cedere qualcosa a un secondo uomo, che una volta fermato ha ammesso di aver ingoiato una pallina di cocaina.

A quel punto gli investigatori hanno raggiunto il venditore, trovandogli 30 euro nella tasca della felpa e un'altra dose di "coca" nascosta sotto l'elastico degli slip. A casa sua sono poi state scoperte altre 11 dosi - per un peso totale di 4 grammi - che erano sistemate nel doppio fondo di un tubo di patatine. Arrestato, il pusher sarà giudicato per direttissima. L'acquirente è stato invece segnalato come assuntore.