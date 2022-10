Spaccia droga in strada ma viene visto dai poliziotti

Arresto per spaccio di droga nella serata di sabato primo ottobre a Milano, in via Magolfa, zona Navigli.

Una volante del commissariato di Porta Ticinese, mentre intorno alle dieci di sera pattugliava la zona, ha notato un uomo mentre sembrava consegnare qualcosa ad altri due, in modo furtivo. Ha deciso quindi di controllarlo, trovandolo in possesso di mezzo grammo di cocaina e sette di hashish. L'uomo (un cittadino marocchino di 26 anni, irregolare in Italia e privo di precedenti) aveva anche 50 euro e un telefono non suo, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Il 26enne è stato quindi arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e denunciato per ricettazione, per il telefono.