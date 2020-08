In giro per Milano con l'auto "farcita" con 15 kg di droga nelle fiancate: arrestato 47enne

Credeva che quel nascondiglio, effettivamente fantasioso, sarebbe stato sufficiente. Ma evidentemente si sbagliava. Un uomo di 47 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccarlo, mercoledì pomeriggio, sono stati gli agenti della polizia locale di Milano, che lo hanno fermato durante un controllo stradale. L'atteggiamento dell'uomo, che viaggiava a bordo di una Toyota Yaris, ha spinto i ghisa ad approfondire per capire qualcosa in più.

Il fiuto in effetti non ha tradito gli agenti, che hanno messo le mani su oltre 15 chili di hashish. Il carico, suddiviso in 30 panetti da circo mezzo chilo ciascuno, è stato trovato in alcuni vari ricreati nelle fiancate della macchina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel punto per l'uomo, che era al volante ed era da solo in auto, sono scattate le manette. Gli agenti stanno ora cercando di capire a chi fosse diretta la droga trasportata dal 47enne, che nel suo passato ha precedenti proprio per spaccio.