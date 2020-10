Milano, «drogati sotto la nuova sede della scuola media»: la protesta dei genitori

Tossicodipendenti sotto la nuova sede della scuola media, alcune delle cui classi sono state spostate per rispettare le disposizioni ministeriali sul Covid. Succede alla scuola Cavalieri: le classi sono state trasferite, dal 18 ottobre, nell'edificio messo a disposizione del Comune di Milano in viale D'annunzio, sulla Darsena.

Tra l'altro la preside della scuola, mentre tardava ad arrivare una soluzione, si era rivolta anche al Museo della Scienza e della Tecnologia, nello stesso quartiere, che ha aderito a "prestare" spazi ai ragazzi, e così a rotazione ogni classe trascorre due ore al museo in una sala interattiva, potendo "sperimentare" la ricerca scientifica e "toccarla con mano".

La sede di viale D'Annunzio è invece oggetto di lamentela da parte dei genitori dei ragazzi, perché è molto vicina al parco di via Conca del Naviglio, frequentatoo da alcuni tossicodipendenti che si iniettano eroina sulle scale esterne dell'edificio ora adibito in parte a scuola. Un tempo in questa zona c'era anche la sede del Sert, il servizio per le tossicodipendenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I genitori chiedono un presidio delle forze dell'ordine e ne hanno parlato anche con il presidente del Municipio 1 di Milano, Fabio Arrigoni, che le ha allertate a sua volta perché intervengano, aggiungendo di auspicare che questa sia l'occasione per parlare ai ragazzi dei rischi delle dipendenze.