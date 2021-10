Droghe, soldi e pistole (finte): due arresti

Denaro, droga e pistole a salve. È quanto hanno trovato - e sequestrato - in un appartamento gli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni che hanno anche arrestato in flagranza due pusher.

Dopo un'attività di monitoraggio nell’area tra il parco Falcone e Borsellino di via Bandiera/Rovani, a finire in manette, sono stati due uomini nordafricani, dei quali, come ricostruito dalla locale, uno dei due vendeva lo stupefacente, mentre l'altro lo custodiva in casa.

Gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria, supportati dal pronto intervento, hanno sequestrato circa 50 grammi di sostanza stupefacenti, 280 euro in contanti e due pistole a salve. Nella mattinata di venerdì 8 ottobre il giudice ha convalidato gli arresti e ha emesso divieto di dimora dei due arrestati sia in provincia di Milano sia in provincia di Monza. Il processo è stato rinviato al 23 dicembre.