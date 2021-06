Festini a base di droghe sintetiche nelle case di Milano: arrestato un 30enne

Aveva un tesoro di droghe sintetiche nascoste in casa: cinque dosi di "super coke" - MDPV, sette di "meph", 70 centilitri di GBL conosciuta come "droga dello stupro". E per lui, 30enne incensurato, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il fatto è stato reso noto da via Fatebenefratelli con un comunicato.

I poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro sono arrivati a lui durante una indagine sui traffici di droghe sintetiche consumate durante festini in abitazioni. Secondo gli investigatori il 30enne avrebbe partecipato a diverse feste incentrate sul "consumo di sostanze pericolose che allentano freni inibitori, provocando effetti stimolanti e profonde modifiche delle percezioni", si legge nella nota della questura.

Nella serata di venerdì i detective, insieme a un'unità cinofila, lo hanno aspettato davanti al portone del suo palazzo, in viale Romagna. Una volta entrati in casa sono saltati fuori gli stupefacenti, oltre due bilancini, banconote per mille euro e un "libro paga" in cui — secondo gli investigatori — sarebbero annotati i dettagli delle transazioni.