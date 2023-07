Fa volare un drone in Duomo senza permesso e assicurazione: maxi multa

Un drone che sorvolava piazza del Duomo, a Milano, è stato sequestrato mercoledì 19 luglio dalla polizia locale meneghina perché risultato senza alcun tipo di assicurazione e autorizzazione. Il proprietario è stato denunciato e multato. Si tratta di una violazione ritenuta particolarmente pericolosa per le persone e gli edifici, per cui oltre alla denuncia penale è prevista una sanzione amministrativa "salata", di 2.064 euro.

Quello di mercoledì è stato il settimo sequestro di droni dall'inizio dell'anno da parte della polizia locale milanese. Tra il 2021 e il 2022, invece, i sequestri erano stati in tutto 16. Spesso i droni vengono alzati in cielo da turisti che non si rendono completamente conto del potenziale pericolo in caso di caduta o di perdita di controllo. Per utilizzare un drone è necessario prima ottenere il permesso di sorvolo, rilasciato dall'Enac e dalla prefettura, e dotarsi di un'assicurazione.

Gli altri casi

Una volta, un turista americano fece volare il suo apparecchio sempre in piazza del Duomo, ma il drone, complice una folata di vento piuttosto forte, andò a sbattere contro le vetrate del Museo del Novecento. In quella occasione si rese necessario evacuare la terrazza e fare intervenire i vigili del fuoco con un'autoscala, per riprenderlo prima che cadesse sui passanti. Un'altra volta, un drone rimase incastrato sul cornicione di Palazzo Reale. Un sequestro fu fatto anche a una nota cantante lirica, che aveva fatto volare il drone in Galleria Vittorio Emanuele.