Il mistero del doppio accoltellamento in una via di Milano

Due persone sono state accoltellate in via Carlo Imbonati a Milano nel tardo pomeriggio di lunedì. Una di loro, un uomo di apparenti origini nordafricane ma che non aveva documenti con sé, ha ricevuto un colpo importante sul torace, all'altezza dell'addome. È stato soccorso sul posto, in un cortile di un condominio, dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che lo ha trasportato in codice rosso al vicino ospedale Niguarda, e non è in pericolo di vita. L'altro, identificato come un giovane egiziano di 22 anni, è arrivato poco dopo al pronto soccorso dello stesso nosocomio con una ferita al braccio sinistro: ha detto di essere stato aggredito da uno sconosciuto in via Imbonati.

Succede tutto intorno alle 19. Ad attivare i poliziotti delle volanti è un 50enne che abita al civico 9 della via che da piazzale Carlo Maciachini arriva a Dergano. L'uomo chiede aiuto 1-1-2 spiegando che nel cortile dell'edificio c'è un uomo ferito a terra. Trasferito in ospedale, gli vengono diagnosticate ferite guaribili in una ventina di giorni. Ma proprio mentre i poliziotti seguono il caso, al Niguarda si presenta il 22 egiziano con il braccio sanguinante e la sua versione dei fatti. I poliziotti ora indagano per cercare di capire l'identità del 'primo' ferito, le circostanze dei due accoltellamenti.