Perché due caccia sorvolano Milano

Due caccia tornado hanno sorvolato i cieli di Milano venerdì mattina, intorno alle 10. Stando a quanto comunicato dalla questura a MilanoToday, si tratta di un'esercitazione in vista della Stramilano di domenica: quel giorno infatti ci sarà un evento con l'Aeronautica militare. Il rombo dei motori degli aerei ha attirato l'attenzione di migliaia di milanesi, che hanno riempito i social con le immagini dei due jet - precisamente dei "Panavia Tornado" - in volo. Gli aerei hanno volato sopra gli edifici meneghini a circa 500 metri dal suolo.

In vista della 50esima edizione della gara milanese, tra le 8.30 e le 9.10 di domenica, in piazza Diaz verranno ricordati infatti due piloti dell'Aeronautica che circa 10 anni fa, il 7 marzo, persero la vita in un incidente aereo a Guidonia Montecelio. In quel momento, dopo l'inno nazionale, due caccia tornado (quelli che venerdì facevano l'addestramento) sorvoleranno piazza Duomo. In contemporanea ci saranno i bersaglieri e poi, con il rombo del cannone del Reggimento Artiglieria, si darà il via alla gara.

Nella competizione ci saranno poi un migliaio di atleti militari, cosi come rappresentati del Centro sportivo carabinieri. Tra le 10.30 e le 12, è previsto anche il lancio di alcuni paracadutisti da 4.500 piedi: con atterraggio sull’Arena Civica, al Parco Sempione.

I caccia in volo su Milano: video

Video di Roberto Te

Video di Giacomo Peroni (@gperoni96)

A settembre 2022 la città di Milano era stata sorvolata da due jet militari. I caccia, in quell'occasione, avevano affiancato un Airbus A350-941 della compagnia Ita. Anche in quel caso si trattava di un'esibizione in vista del Gran Premio di Formula 1 di Monza. La manovra dei due caccia ad alta quota ha arricchito il classico spettacolo delle Frecce Tricolore, che sono poi state accompagnate dal gigante di casa Ita.

I due caccia tra i grattacieli di Milano: foto

Foto Elia Boschini ( @eliaboschini)