Gli uomini che per due anni non potranno avvicinarsi ai bar di Milano

Dovranno stare alla larga dai locali di Milano. Letteralmente. Due uomini, un 47enne italiano e un 49enne romeno, sono stati colpiti da un "Daspo Willy", la misura di prevenzione che prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il ragazzo picchiato a morte la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, e il cui obiettivo è prevenire problemi di ordine pubblico in bar, sale da ballo, discoteche e ovunque vengano venduti cibi e bevande.

Il 47enne era stato arrestato lo scorso 18 aprile con le accuse di violenza privata e violenza sessuale dopo aver seminato il panico in un locale in zona Dergano. Visibilmente ubriaco, dopo aver frantumato una zuccheriera e lanciato un porta tovaglioli contro una delle dipendenti del locale, l'uomo aveva preso una bottiglia di un superalcolico dal frigorifero, aveva scagliato una sedia contro un cliente e aveva sputato al volto dell'addetta che gli aveva richiesto il pagamento del conto. Raggiunto dalla vittima, il cliente l'aveva colpita più volte e nella colluttazione l'aveva palpata con insistenza nelle parti intime prima di essere bloccato dalla polizia. Il 49enne, invece, è stato segnalato in questura dai carabinieri perché accusato di aver commesso numerosi furti in un bar che si trova in un centro commerciale di via Pellegrino Rossi a Milano, da dove avrebbe rubato 124 bottiglie per un valore di quasi 4mila euro.

Dopo gli accertamenti condotti dai poliziotti della divisione anticrimine, il questore Giuseppe Petronzi ha firmato i due daspo, che possono essere emessi anche in assenza di una condanna definitiva. Al 47enne e al 49enne, si legge in una nota di via Fatebenefratelli, per due anni sarà "vietato l'accesso ai locali di pubblico trattenimento e agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'intera città metropolitana di Milano". Per loro sarà proibito anche "stazionare nelle immediate vicinanze dei locali".