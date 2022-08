L'uomo che ruba alla Rinascente al mattino e al pomeriggio, ma finisce male

Fatale fu il bis. Un uomo di 26 anni, un cittadino cubano, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano dopo aver messo a segno due blitz all'interno della Rinascente, il centro commerciale che si trova in via Santa Radegonda, a due passi dal Duomo.

L'allarme è scattato verso le 16, quando il giovane ha cercato di uscire dal mall con una borsa Givenchy dal valore di 1.240 euro rubata poco prima da uno dei corner. Il 26enne però non si era accorto della placca antitaccheggio attaccata allo zaino e così appena è passato dalle porte ha fatto scattare l'allarme, che ha attirato l'attenzione del vigilante.

La guarda giurata lo ha quindi bloccato e poi trattenuto fino all'arrivo della polizia, che lo ha arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. Ma non solo. Perché è stato lo stesso vigilante a spiegare agli agenti che in mattinata l'uomo aveva già messo a segno un altro furto all'interno della Rinascente, portando via una cintura di Valentino da 450 euro e un portafogli griffato McQueen da 230 euro per poi far perdere le proprie tracce. Riconosciuto anche grazie alle telecamere di sorveglianza del mall, il 26enne è stato così anche indagato per furto.