"Non ci sono soldi in banca": rapinatore arrendevole se ne va a mani vuote (due volte in un'ora)

Nell'arco di un'ora ha provato a rapinare due banche. Ma in entrambi i casi si è subito arreso davanti alla frase delle cassiere, che gli hanno spiegato come in filiale non vi fossero contanti. I due falliti colpi sono avvenuti tra via Farini, zona Isola, e via Ornato, Niguarda, tra le 11.40 e le 12.30 circa.

Del resto il 'rapinatore arrendevole' non aveva alcun tipo di arma e ha intimato alle dipendenti di consegnare il denaro solo a voce, per poi decidere di andarsene a mani vuote quando le due donne gli hanno detto che non c'era denaro contante in cassa. Il primo tentativo è avvenuto in via Farini; poi, a distanza di nemmeno un'ora, il secondo, con identiche modalità, in via Ornato.

Nei due casi l'uomo è entrato in banca, si è avvicinato allo sportello chiedendo di aprire un contro ed è poi passato a minacciare le cassiere, che però, appunto, si sono dette impossibilitate a esaudire le sue richieste. E lui a quel punto si è allontanato. Nelle filiali è poi intervenuta la polizia di Stato, ma dell'aspirante rapinatore non vi era più traccia.