È stato arrestato lo spacciatore della Stazione Centrale

Un 31enne della Nuova Guinea è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti della Polfer in Stazione Centrale a Milano nella giornata di sabato 26 novembre.

Tutto è iniziato quando gli agenti durante un servizio di perlustrazione in piazza Luigi di Savoia si sono accorti che attorno al 31enne c'era un corposo via-vai di ragazzi. I poliziotti, insospettiti, lo hanno controllato ma il 31enne ha mostrato segni di nervosismo e ha cercato di scappare; sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso della somma di 950 euro. Non solo, durante gli accertamenti è nata una colluttazione e il 31enne ha colpito gli agenti, mentre dalla sua bocca sono usciti tre involucri di cellophane con 1,5 fammi di coca.

Sul posto sono intervenute ulteriori pattuglie e l'uomo è stato arrestato. Lo stupefacente trovato è stato sequestrato così come i contanti che, secondo le forze dell'ordine, sarebbero frutto dell'attività illecita.