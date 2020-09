Easyjet, nuova rotta Malpensa-Bucarest. Partnership con Emirates per volare a Dubai

Una nuova rotta per Bucarest e una partnership con Emirates per volare da e per Dubai con scalo a Milano. Sono queste le principali novità di Easyjet, la compagnia low cost leader nello scalo di Malpensa, dove si è trasferita nel 2006 e che è diventato il suo primo "hub" europeo. Un'altra compagnia in forte espansione nello scalo varesino, Wizzair, ha a sua volta annunciato nuove rotte per la Sicilia.

Bucarest

Ma andiamo con ordine, e iniziamo proprio da Easyjet. La compagnia britannica ha annunciato la nuova tratta Milano-Bucarest a partire dal mese di marzo del 2021, con frequenza giornaliera e durata annuale. Un modo per rispondere alle esigenze della comunità romena, che in Italia è molto numerosa e rende solidi i collegamenti (turistici, commerciali, culturali) tra i due Paesi. «L'Est Europa rappresenta per Easyjet una enorme opportunità e un'area strategica per lo sviluppo futuro del network», il commento di Lorenzo Lagorio, country manager Easyjet Italia.

Sicilia e Dubai

Aumentano anche le frequenze dei voli da e per la Sicilia, in particolare opererà fino a sette voli giornalieri per Catania e fino a cinque giornalieri per Palermo. Una "risposta" all'annuncio di Wizzair a cui si accennava, che l'1 settembre aveva annunciato nuove rotte per la Sicilia: due voli giornalieri per Catania e Palermo.

Infine la partnership con Emirates: a partire dal 1 settembre, con un solo biglietto è possibile volare tra Dubai e le destinazioni Easyjet facendo scalo a Malpensa. Sono in tutto sessantasei le destinazioni Easyjet collegate con lo scalo varesino tra Italia, Europa, Africa del Nord e Medio Oriente.