L'ecomostro della 'ndrangheta di Cornaredo demolito nel Crotonese

Con 400 chili di esplosivo è stato demolito, in pochi secondi, il palazzo di 6 piani, esteso su 6mila metri quadrati, noto come "palazzo Mangeruca". L'edificio (abusivo) era stato realizzato lungo la statale 106 a Torre Melissa, in provincia di Crotone, ed era stato attrezzato come mobilificio. Apparteneva a Costantino Mangeruca, esponente della 'ndrina di Cornaredo (Milano), dove era residente. Il boss, nel frattempo, è deceduto. Il palazzo è stato sequestrato nel 2007 e confiscato definitivamente nel 2012. Dieci anni dopo la Regione Calabria ha stanziato 700mila euro per demolire l'ecomostro. Al suo posto verrà realizzata un'area camper.

A Costantino Mangeruca furono sequestrati quasi 40 immobili per un valore di oltre 30 milioni di euro. Tra questi, un immobile di 600 metri quadrati a Cornaredo, oltre a 23 appartamenti e 9 negozi nelle province di Crotone, Reggio Calabria e Milano, tutti riconducibili al boss e ai suoi familiari. Nel 2013, sempre a Cornaredo, fu arrestato dalla polizia il nipote del boss, Giuseppe Mangeruca, accusato di estorsioni nei confronti di un imprenditore del posto.