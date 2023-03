Aveva in casa 6,5 chili di droga dello stupro e 13mila euro in contanti

La polizia ha arrestato in flagranza un cittadino italiano, di 41 anni, pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di quasi 7 chili di droga.

Secondo quanto riportato da via Fatebenefratelli, gli agenti della Squadra investigativa del commissariato Monforte Vittoria, dopo una lunga indagine, hanno individuato in via Edolo (zona Stazione centrale) un appartamento dove c'erano probabili scambi di droga. Durante il servizio di appostamento, verso le ore 10.30 di martedì, i poliziotti hanno notato un ragazzo, probabile acquirente, accedere all’interno dell'abitazione. Gli agenti l’hanno bloccato insieme al 41enne sull’uscio della porta prima che si separassero.

A seguito della perquisizione domiciliare, gli uomini del commissariato hanno rinvenuto, nel borsello del compratore, circa 67 grammi di Gbl (una delle cosiddette designazioni chimiche dove si celano le 'droghe dello stupro', inibitori della volontà) e, nelle tasche del 41enne, 140 euro in contanti come ricavo della droga appena ceduta.

Non solo. All’interno di alcuni armadietti della casa gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 6,5 chili di Gbl con il materiale per il confezionamento, 240 grammi di shaboo, diverse pastiglie di ecstasy e 13mila euro in contanti all’interno della cassaforte in sala. I poliziotti, inoltre, hanno trovato 10 grammi di marijuana, un kit per il confezionamento dello shaboo e un bilancino elettronico di precisione.