Trovati con 200 pastiglie di ecstasy e 10mila euro: arrestati

Duecento pastiglie di ecstasy, 10mila euro in contanti e qualche altro centinaio di grammi di altre droghe come mdma, hashish, cocaina, ketamina e marijuana. Questo il risultato di un sequestro della polizia di Stato che ha anche arrestato quattro italiani.

Dopo l'intervento della sesta sezione della Squadra Mobile, guidata da Michele Acarola e Marco Calì, a finire in manette sono stati quattro italiani, che ora rispondono di spaccio e verranno giudicati per direttissima. Gli agenti hanno arrestato un 23enne, un 33enne e un 29enne pregiudicati e un 30enne incensurato. Oltre alle 200 pastiglie di ecstasy, sono stati sequestrati 9 grammi di mdma, oltre 500 grammi di hashish, 35 grammi di cocaina, 30 grammi di ketamina, 70 grammi di marijuana e oltre 10mila euro in contanti.

La droga sul tavolo e i contanti in tasca

I guai sono iniziati quando da casa del 30enne, sospettato di spaccio, sono stati visti uscire tre giovani, tra cui il 23enne a cui sono stati trovati 4 involucri di cocaina, 1,2 grammi di hashish, 12 involucri di ketamina di 18,9 grammi, 4 involucri di mdma dal peso di 5,8 grammi e 95 euro in contanti.

Nell’appartamento del 30enne sono inoltre stati rinvenuti sul tavolo e sequestrati 69 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, mentre all’interno di una cassaforte 553 grammi di hashish, 3.520 euro e un bilancino di precisione. I poliziotti hanno proseguito poi la loro attività all’interno dell’abitazione del 23enne, sempre in zona Sempione, dove hanno trovato sul tavolo un involucro di ketamina da un grammo, due involucri di mdma dal peso di 2,8 grammi e 10 pastiglie di ecstasy.

Ulteriori indagini hanno permesso di risalire al fornitore dei due arrestati, un 33enne italiano che si trovava agli arresti domiciliari in zona Bonola, sempre per spaccio. Gli agenti, lunedì pomeriggio, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione e hanno trovato 5,1 grammi di hashish, un involucro di cocaina dal peso di 15,4 grammi, una busta con della ketamina dal peso di 10,3 grammi, un bilancino di precisione e una macchina per il sottovuoto. All’interno di un cassetto della camera da letto, sono state poi rinvenute due buste termosigillate contenenti mdma dal peso di 187,6 grammi, mentre, all’interno di un giubbotto, i poliziotti hanno trovato una busta con 227 pastiglie di ecstasy e 530 euro.

Nell’appartamento del 33enne è stato identificato anche un 29enne italiano (pregiudicato sempre per reati in materia di stupefacenti) che aveva con sé 1.200 euro in contanti. Nella sua casa, in zona Scalo Romana, sono stati sequestrati 5.310 euro, un bilancino di precisione e un involucro di cocaina dal peso di 16 grammi.