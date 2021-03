Omicidio piccola Edith a Cisliano, la mamma non risponde alle domande del giudice

Patrizia C. è rimasta in silenzio e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. I suoi legali hanno chiesto i domiciliari

Non ha risposto alle domande del gip avvalendosi della facoltà di non rispondere Patrizia C., la donna accusata di aver ucciso sua figlia Edith, due anni, la sera del 7 marzo nella loro casa di Cisliano, nel milanese.

La 41enne, assistita dai legali Valentina Cristalli e Ilenia Peotta, si sarebbe limitata a scrivere alcuni appunti su un foglio senza però rilasciare spontanee dichiarazioni al giudice. Gli avvocati della donna hanno chiesto gli arresti domiciliari in un luogo di cura (attualmente si trova nel carcere di San Vittore).

Nelle prossime ore il giudice Carlo Ottone De Marchi si pronuncerà sulla convalida del fermo e sulla custodia cautelare in carcere richiesta dalla procura Successivamente gli atti passeranno a Pavia, per competenza territoriale.

Omicidio Edith: la bimba sarebbe morta soffocata

La piccola Edith sarebbe morta soffocata. È quanto evidenzia l'autopsia sul suo corpicino effettuata all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia nella giornata di mercoledì. L'ipotesi del soffocamento era già stata vagliata dagli inquirenti subito dopo il ritrovamento della bimba.

Secondo quanto finora ricostruito da carabinieri e inquirenti, pare che la donna stesse vivendo un momento di particolare sofferenza legato alla separazione dall'ultimo compagno e padre della bimba, proprio il 44enne che ha lanciato l'allarme nella notte tra domenica e lunedì dopo aver ricevuto una chiamata dalla ex moglie. In passato la donna aveva denunciato l'ex per maltrattamenti, ma il procedimento era stato archiviato. Poco dopo lui l'aveva contro querelata per diffamazione. Il tutto al termine di una relazione fatta di alti e bassi e terminata poche settimane fa.