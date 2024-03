Le ricerche online, il passaporto: il mistero di Edoardo, scomparso nel nulla da 5 giorni

L'ultima traccia forse su un treno per Milano. Poi il nulla. Continua a essere introvabile Edoardo Galli, il ragazzino di 16 anni di Colico, nel Lecchese, scomparso giovedì 21 marzo. Quella mattina lo studente è uscito di casa per raggiungere il liceo scientifico Nervi di Morbegno, in provincia di Sondrio, ma lì non è mai arrivato. Proprio quel giorno, invece, sarebbe salito su un convoglio diretto nel capoluogo meneghino.

Al momento della scomparsa il 16enne, alto 1 metro e 80, indossava un giubbetto di jeans blu scuro, un pile e pantaloni beige, scarpe bianche Adidas. La Prefettura ha diffuso foto e descrizione dell'adolescente, specificando che “chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo” deve darne pronta comunicazione alla stazione carabinieri di Colico, al numero 0341940106.

Secondo quanto riferito da genitori e conoscenti, Edoardo si sarebbe allontanato dopo aver preso di nascosto da casa un sacco a pelo. Tra le ultime ricerche sul suo computer, informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e acqua, ma anche notizie sulla guerra in Ucraina. Il 16enne ha doppio passaporto italiano e russo, un dettaglio che non fa escludere neanche l'ipotesi della fuga all'estero. Lo studente non pare abbia particolari problemi e a scuola sarebbe uno dei migliori della classe: una situazione che rende ancora più inspiegabile il suo allontanamento.

Le ricerche intanto vanno avanti senza sosta e senza tralasciare nulla. Lunedì sera le attività si sono concentrate sul monte Legnone, nel Lecchese, sulla base di quanto cercato su Internet dal ragazzino. Vigili del fuoco e tecnici del soccorso alpino hanno cercato per ore tra i boschi, senza però trovare tracce del 16enne.