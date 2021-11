Eitan Biran può rientrare in Italia ma non subito

Eitan Biran, il bambino sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e poi rapito dal nonno Shmuel Peleg l'11 settembre e portato in Israele, deve tornare in Italia, ma non subito. L'intricata vicenda giudiziaria si sta svolgendo in parallelo a Tel Aviv e a Pavia. Ma quello che importa di più in questo momento è il procedimento isrealiano: il tribunale ha respinto il ricorso (presentato dal nonno materno, che aveva poortato in Israele il bambino) decretando quindi il ritorno a Pavia di Eitan.

Il tribunale ha anche fissato una data per il rientro: massimo quindici giorni. Tuttavia le cose non sono così semplici, perché gli avvocati del nonno potrebbero presentare un ricorso. Infatti alla sentenza per ora è stata sospesa l'esecutività. Quindi in pratica Eitan non tornerà in Italia nei prossimi giorni.