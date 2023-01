Tragedia alle porte di Milano: trovato il cadavere di una donna

Il corpo senza vita di Elda Marchesi Randi è stato trovato nel Parco del Ticino a Robecco sul Naviglio nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio. L'anziana era scomparsa da Busto Arsizio nella giornata di mercoledì 25 gennaio.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato in un bosco intorno alle 14.30 dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto per le ricerche insieme ai carabinieri. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Abbiategrasso. L'anziana era scomparsa mercoledì mattina quando si è allontanata dalla sua casa di Busto Arsizio a bordo della sua Honda Jazz. Si sarebbe diretta verso Trecate e non ha fatto più ritorno a casa. La donna, stando a quanto trapelato, aveva avuto episodi di disorientamento e di lacune mnemoniche.

Elda Marchesi Randi era molto conosciuta a Busto Arsizio: il suo nome è legato all'imprenditoria bustocca, la tessitura Randi (fondata nel 1931) ha dato lavoro a decine e decine di famiglie del territorio e ha contribuito alla crescita economica della cittadina tra Milano e Varese.