La senatrice Cattaneo rapinata in metro a Milano, portata in ospedale

Elena Cattaneo, senatrice a vita e direttrice del laboratorio di biologia delle cellule staminali della Statale di Milano, è stata rapinata mercoledì mattina in metropolitana. Stando a quanto riferito dalla polizia, la scienziata 59enne è stata aggredita poco prima delle 10 mentre percorreva il sottopassaggio che dalla linea verde porta a quella gialla in stazione centrale.

La Cattaneo si sarebbe accorta che qualcuno le stava sfilando il portafogli dalla borsa e avrebbe cercato di reagire. A quel punto però sarebbe stata spintonata a terra dalla scippatrice, descritta come una donna sui 50 anni.

La senatrice a vita, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata accompagnata al Cto di via Bignami per una contusione alla gamba, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La ladra è invece riuscita a fuggire.