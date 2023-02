Ex modella trovata morta in casa a 34 anni

È stata trovata morta in casa a soli 34 anni. A perdere la vita, si crede a causa di un malore, è stata la ex modella ed esperta di moda Elena Cisonni, originaria di Vicenza, ma da anni residente a Milano.

La giovane donna stava trascorrendo qualche giorno a Pove del Grappa, nel Vicentino, per far visita ai genitori. E sono stati proprio madre e padre, al rientro da una commissione, a trovarla senza vita, distesa sul pavimento del bagno, nella casa di famiglia. Subito hanno lanciato l'allarme al 118, ma ogni soccorso è stato vano.

L'ipotesi è che la 34enne sia deceduta a causa di un improvviso malore. Ad ogni modo, la Procura di Vicenza ha disposto l'autopsia sul corpo per fare luce sui dettagli del tragico episodio. Nel capoluogo lombardo, Cisonni lavorava come esperta di moda. Anni fa aveva sfilato anche come modella e nel 2017 aveva partecipato al reality di Sky 'Italia's Next Top Model'.