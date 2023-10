"Inseguita e assalita da uno squilibrato": lo sfogo social di Elenoire Casalegno

La denuncia di Elenoire Casalegno parla di una Milano invivibile in cui c’è da aver paura. La nota conduttrice ha raccontato sui social un fatto spiacevole che le è capitato domenica mattina. Sul suo profilo Instagram, infatti, una semplice story di denuncia dell’accaduto e della situazione in generale, con la quale si rivolge proprio al sindaco di Milano, Beppe Sala.

“Diario di bordo: alle 11, quindi in piena luce, in corso di Porta Nuova (in centro per chi non conoscesse la città), sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato. Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato a urlargli contro. Io mi sono fiondata in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere”, racconta la Casalegno.

Elenoire si è detta indignata sulla situazione: “Io capisco che le necessità di una città siano molteplici, ma la priorità è la sicurezza. E questa città è invivibile, c’è da aver paura. A Milano si ha paura ad andare in centro in pieno giorno e non è possibile andare avanti così”.