Elias Sandani, il giovane morto annegato nel fiume Lambro

Si chiamava Elias Sandani, aveva 19 anni e viveva a Canzo (Como). È morto annegato nelle acque del fiume Lambro durante una giornata di relax con gli amici. Sono stati loro a chiamare i soccorsi quando non lo hanno visto riemergere dopo quel tuffo, all'altezza di via Montello a Ponte Lambro (Como), in località Fucina.

Dopo la chiamata degli amici - è successo tutto attorno alle 15.30 di martedì - sul posto sono arrivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Milano, l'ambulanza della Croce Verde e l'elisoccorso. Il ragazzo, ricostruisce QuiComo, è stato trovato poco lontano dal punto del tuffo, ma le condizioni del fiume hanno reso difficili i soccorsi.

Il giovane è stato individuato in un punto critico del fiume, dove si crea un pericoloso "rullo". Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa delle condizioni del fiume, ma i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il ragazzo per affidarlo successivamente al personale sanitario. È stato trasportato dall'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Sant'Anna dove è morto poco dopo.

Drammatiche le testimonianze dei suoi amici che hanno raccontato la vicenda e la dinamica dell'accaduto. Hanno sperato fino all'ultimo e con le lacrime agli occhi che Elias potesse salvarsi, ma purtroppo così non è stato. Sul luogo della tragedia era arrivato anche il padre del giovane, che a ottobre avrebbe fatto 20 anni. Sandani lavorava come operaio ed era un ragazzo sportivo, giocava a calcio nella Canzese: nessuno si immaginava che quel semplice tuffo potesse diventare un'esperienza mortale.