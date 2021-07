Elicottero perde quota e si schianta a terra: 2 feriti

Grave incidente miracolosamente senza decessi intorno a mezzogiorno di domenica 11 luglio. Un elicottero privato da turismo, infatti, è caduto dopo essersi trovato in difficoltà in località Gronfaleggio a Pontida (Bergamo) domenica pomeriggio: secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il velivolo ha avuto problemi tecnici e ha perso quota, fino ad arrivare sopra il bosco, dove è atterrato rovinosamente tra le piante.

Subito sono stati chiamati i soccorsi proprio dalle stesse vittime scossi ma coscienti: Areu (Azienda emergenza urgenza) ha inviato in loco due ambulanze e l'elisoccorso ed è giunta anche una squadra del Soccorso alpino.

Il pilota, 71 anni, è rimasto illeso, mentre il passeggero, di 60 anni, ha riportato solo qualche contusione non grave. Da quanto è trapelato, l'uomo ai comandi era già stato protagonista di un incidente il giorno di Ferragosto del 2020, quanto aveva avuto un problema in fase di decollo e anche allora si era procurato solo qualche lieve ferita. I due sono stati portati in ospedale in codice giallo per controlli: non sono in pericolo di vita.