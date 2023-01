Elion, il calciatore 15enne morto sotto un treno diretto a Milano

Un ragazzino di 15 anni, Elion Shala, è morto investito da un treno Eurocity nel tardo pomeriggio di domenica, alla stazione di Chiari, nel Bresciano. Secondo quanto ricostruito dalla polfer, la polizia ferroviaria a cui sono stati affidati i rilievi con il supporto dei carabinieri, il ragazzino avrebbe provato ad attraversare i binari per raggiungere i suoi amici che erano già dall'altra parte. Ma nel momento in cui avrebbe raggiunto lo rotaie, è stato travolto dal treno, come scrive BresciaToday.

Treno travolge e uccide un 15enne

Il dramma si è consumato al binario 1 intorno alle 18.30: il treno Eurocity era diretto a Milano. Il macchinista non si sarebbe accorto di nulla. Per questo il convoglio è stato fatto fermare a circa un chilometro di distanza. Elion Shala aveva passato un pomeriggio insieme agli amici a Romano di Lombardia. Sono tutti residenti a Chiari ed erano appena tornati in paese in treno, stavano per lasciare la stazione e tornare a casa.

Elion Shala, nato e cresciuto in Italia ma di cittadinanza albanese, sarebbe rimasto indietro di qualche decina di metri e per raggiungere gli amici avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopassaggio. La notizia si è rapidamente diffusa tra la comunità albanese. Sotto choc i genitori e gli amici del ragazzo.

Chi era Elion Shala

Il 15enne sarebbe morto sul colpo. Centrato di striscio dal treno e trascinato per qualche metro. La salma è stata recuperata dopo circa un paio d'ore e poi trasferita all'obitorio dell'ospedale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La circolazione ferroviaria è stata interrotta o rallentata almeno fino alle 21.30. Il 15enne frequentava il secondo anno dell'indirizzo meccanico al Cfp Zanardelli, da poco più di un anno indossava la casacca del Chiari, con la squadra under 16. Oltre ai genitori lascia nel dolore un fratello più piccolo.