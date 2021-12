Differita la pena a Emilio Fede, il giornalista torna libero

Emilio Fede, 90 anni, torna libero. Il giornalista, ex direttore del Tg4, è stato condannato nel 2019 a quattro anni e sette mesi di reclusione al processo Ruby bis per favoreggiamento della prostituzione e a due anni per un presunto ricatto fotografico ai danni di un dirigente di Mediaset. Ma ora il Tribunale di Sorveglianza gli ha concesso il differimento della pena di un anno per le sue precarie condizioni di salute e per l'anzianità.

Lo ha fatto sapere l ui stesso mercoledì sera telefonando alla trasmissione di Massimo Giletti 'Non è l'Arena'. Fede aveva iniziato a scontare la pena ai domiciliari, poi con l'affidamento in prova ai servizi sociali potendo uscire di casa dalle 6 alle 22. Visto il cumulo di pene, Fede dovrebbe tornare libero il 12 novembre 2025. Il differimento di pena al momento dura un anno ma sarà sicuramente prorogato.

Fede ha dichiarato di dedicare la notizia alla moglie Diana De Feo, morta a Napoli a giugno del 2021. Dopo i funerali, Fede aveva ricevuto una visita ispettiva nell'hotel in cui era alloggiato e si era lamentato di sentirsi "trattato come un boss". Nelle due pagine di ordinanza dei giudici, firmata dal presidente Maria Paola Caffarena, viste le condizioni di salute "precarie" si evidenzia come "si sia fortemente affievolita la funzione rieducativa della pena" e non si "ravvisano profili di attuale pericolosità sociale".