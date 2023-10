Emily Pallini, l'influencer aggredita da un tassista a Milano

Donne aggredite (verbalmente e non). Purtroppo non è la prima volta che si sente una notizia del genere. Questa volta la vittima è Emily Pallini, content creator seguita su Instagram da 884mila follower e ben 2.2 milioni su TikTok. Nella giornata del 9 ottobre, la ragazza classe 2002 ha raccontato di essere stata aggredita da un tassista. "Lunedì, oggi la giornata non è iniziata proprio nel migliore di modi", ha esordito via Instagram story.

"Sono ancora completamente senza parole, voglio raccontarvi questa. Vado per prendere il taxi, avevo una valigia grande e pesante con qualche borsa. La tratta che dovevo percorrere era breve, saranno stati 15 minuti a piedi, anche meno - afferma Pallini -. Appena salgo sul taxi, indico al tassista la destinazione e lui, infastidito, mi chiede più volte di ripeterla. Partiamo, dopo un paio di minuti mi dice: 'Avevi paura di attraversare la strada?'. Non capivo neanche a cosa si riferisse e mi dice che la tratta da percorrere era così breve che sembrava avessi paura di farla a piedi. A parte che è una scelta mia, gli spiego che preferivo prendere il taxi. Allora lui mi risponde dicendomi: 'Ah pensavo avessi paura di tutti questi neri che ci sono in giro".

Le urla e la valigia a terra: cos'è accaduto

Quindi Emily continua a raccontare di essere rimasta basita capendo il soggetto in questione. Rimangono in silenzio, arrivano a destinazione e lui inchioda sulla pista ciclabile, senza neanche sincerarsi che non passassero ciclisti. Si ferma, lei chiede di pagare con la carta e qui scoppia la discussione. "Con tono fuori luogo mi dice che devo pagare in contanti perché lui non aveva il pos. Gli dico che non ho contanti, lui allora alza la voce e mi dice di andare a prelevare - spiega ancora lei -. Io continuo a dirgli di no, è un mio diritto pagare con carta. Tutto ciò me lo dice urlando. Scendo dal taxi di fretta, stavo per prendere un ciclista e mi scuso. Il tassista scende e comincia ad aggredire il ciclista urlando. Prende dal bagagliaio la mia valigia, la sbatte sul marciapiede urlando, tanto che c'era Alessia (Lanza, altra tiktoker, ndr) lontana che ha sentito i toni di voce alti, si è avvicinata per capire tutto".

"Non ho avuto la prontezza di fare video o registrazioni. Lui, sempre più aggressivo, ha continuato a gridare sempre di più. Volevo chiamare qualcuno ma, giuro, ero nel panico. Gli continuo a ripetere che avevo il diritto di pagare con la carta. Sempre urlando rimonta in macchina, sbatte le portiere e sgomma via dicendo che lui non aveva bisogno dei miei soldi. Mi ha lasciato lì sul marciapiede. Non è possibile che un uomo di 50 anni, che potrebbe essere mio padre, si permette di trattare una ragazza, un cliente, in questo modo.. è una vergogna. Sono senza parole e tanto dispiaciuta perché una cosa del genere non dovrebbe mai succedere. Mi sembra tutta una grandissima follia".

Today.it ha chiesto alla protagonista dov'è accaduto precisamente e se le fosse già capitato qualcosa del genere. Lei ci ha risposto così: "Mai successa prima una cosa simile! Non voglio generalizzare perché ci sono tanti tassisti onesti perciò mi riferisco solo a questa persona in particolare. È successo stamattina a Milano in centro, ho preso un taxi per fare una tratta che a piedi sarebbe stata 1 km circa". Quando le abbiamo domandato se qualcuna, tra le sue numerose fan, avesse condiviso con lei un'esperienza simile, Pallini ci ha detto: "Tante ragazze mi hanno scritto dicendomi che è successo qualcosa di spiacevole anche a loro, ma come ho già detto mi riferisco a casi singoli di gente che a prescindere dal loro lavoro è fuori di testa!".

Chi è Emily Pallini

Come dicevamo, Emily Pallini è una giovane content creator. I più giovani la conoscono e la seguono fin dai tempi di Amici. In che senso? Il suo ex fidanzato, il cantante e tiktoker Michelangelo Vizzini, aveva partecipato al talent show di Maria De Filippi. I due si sono lasciati e, successivamente, Emily ha avuto una storia con un altro cantante, Ludwig. Ma non è noto se siano ancora fidanzati. Originaria di Ostia, ormai vive a Milano, dove si è trasferita nella Defhouse, la casa degli influencer. Tuttavia pare che la casa abbia chiuso a fine luglio, non si sa se e quando riaprirà. Ad ogni modo Emily continua la propria vita, tra balletti, video e brand che la ricercano, apprezzando il suo modo di esporsi e di comunicare.