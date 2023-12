È morta Enrica Morra, ex primaria del Niguarda e "signora dell'ematologia"

Si è spenta ieri, 19 dicembre, Enrica Morra la “signora dell’ematologia italiana” e storica primaria del reparto di oncologia ed ematologia dell’ospedale Niguarda di Milano, oltre che presidente onoraria della Fondazione malattie del sangue fondata da lei nel 1998 come associazione. Morra, classe 1948, si era trasferita da Pavia a Milano nel giugno 1994 rimanendo al Niguarda fino alla pensione. Negli anni è stata anche coordinatrice scientifica della Rete ematologica lombarda.

In un’intervista del 2014 rilasciata al periodico di informazione della Fms, Ematos, ha raccontato che “tutto quello che mi resta da vivere sarà dedicato alla raccolta di finanziamenti, di risorse per pagare contratti ai giovani medici, biologi per la ricerca”. In quella stessa intervista aveva sottolineato anche il valore del personale infermieristico “altro braccio armato” della battaglia.

Sul sito della Fms un messaggio di addio alla presidente onoraria: “Enrica ha influenzato e ispirato la comunità ematologica italiana con dedizione, impegno e lungimiranza. La capacità di coinvolgere chiunque nelle sue progettualità ha generato uno spirito di appartenenza per l’ematologia del Niguarda, ha posto le basi di quella che è oggi la Fondazione, strumento indispensabile per sostenere la nostra attività assistenziale e di ricerca ed ha permesso di realizzare la Rete ematologica lombarda”.

Messaggi di cordoglio in tutta la comunità medica. “Hai dato tutta te stessa gli altri. Sempre”, scrive un’utente, amica di Enrica Morra, su Facebook. I funerali della donna, fanno sapere il marito e i famigliari, si terranno in forma privata.