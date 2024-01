Morto Enrico Taffa, il marito della donna alla guida dell'auto finita nel lago

È morto dopo due settimane in ospedale Enrico Taffa, il 60enne di Milano che era rimasto coinvolto nell’incidente a Piona di Colico (Lecco) dello scorso 2 gennaio. Enrico si trovava in auto con la moglie, Manuela Spargi, alla guida della sua auto che, per una manovra sbagliata, era finita nelle acque del lago. Insieme a loro anche un cugino che si trova ancora ricoverato in condizioni delicate.

I tre erano stati estratti dall’auto e soccorsi da un vigile del fuoco di Milano fuori servizio, Ivano Ghidoni, e dalla compagna Debora Palmisano, medico anestesista. Per Manuela non c’era stato nulla da fare: deceduta sul luogo dell’incidente. I soccorritori hanno praticato le prima manovre d’emergenza su Enrico e sul cugino riuscendo a caricarli in ambulanza in condizioni gravi, ma salvando loro la vita.

Il dramma si è consumato davanti all'abbazia di Piona: la macchina avrebbe percorso un pendio di un centinaio di metri prima di precipitare nello specchio d’acqua.