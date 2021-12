Epidemia di bronchioliti nei bambini, aumentati i posti letto negli ospedali

Anche il consiglio regionale si occupa delle bronchioliti che stanno caratterizzando la fascia pediatrica. Nella mattinata di lunedì, sono intervenuti alcuni medici in audizione alla commissione sanità per parlare di questa epidemia: Raffaele Badolato della società italiana di pediatria, Giovanna Mangili della società italiana di neonatologia, Marina Picca della società italiana di cure primarie e Graziano Barera del San Raffaele.

"Ho voluto convocare questa audizione con celerità per rendere edotta la commissione del picco di casi di bronchioliti che hanno caratterizzato la fascia d’età pediatrica e neonatale nell’ultimo mese. Regione Lombardia sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione e grazie all’attività quotidiana del coordinamento regionale delle terapie intensive ha predisposto un efficace piano di intervento", ha commentato Emanuele Monti della Lega, presidente della commissione.

"Solitamente i picchi di infezioni alle vie respiratorie dei più piccoli si registrano nei mesi di marzo e aprile", ha aggiunto Monti: "L'escalation di ricoveri registrati nel mese di novembre e nei primi giorni di dicembre, per lo più di bambini con meno di sei mesi di vita, ha richiesto un impegno particolare dei reparti ospedalieri, già impegnati nella gestione ordinaria delle patologie pediatriche". La Regione ha aumentato i posti letto delle aree di degenza e di osservazione, attivato il Niguarda come hub di riferimento e potenziato i pronto soccorso pediatrici. Circa un mese fa l'allarme del Buzzi, il cui direttore di pediatria affermava che i bambini dovevano essere spostati fuori Regione per mancanza di posti.