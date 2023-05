Studenti Erasmus rapinati in corso Como, uno accoltellato alla schiena

Hanno tra i 15 e i 17 anni i quattro minorenni che sono stati arrestati con l'accusa di aver rapinato due studenti Erasmus in corso Como. I fatti risalgono allo scorso 26 gennaio e ora i minori, tra cui due ragazzine, sono finiti al Beccaria e nel carcere minorile di Pontremoli (Ms).

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Milano nei confronti dei quattro, considerati responsabile di una rapina aggravata commessa ai danni di due studenti universitari di origine spagnola. Per risalire alle due ragazze e ai due ragazzi gli investigatori si sono concentrati sui gruppi che solitamente agiscono nelle strade adiacenti a corso Como, approfittando della ressa e puntando sulla forza intimidatrice del 'branco' per derubare altri giovani.

I minorenni arrestati, di cui tre residenti in strutture di accoglienza dell'hinterland milanese e una invece nella casa della sua famiglia, arrivavano nella zona in treno scendendo alla stazione di Garibaldi, per poi girare intorno ai locali in attesa di individuare la vittima da rapinare. Il 26 gennaio, secondo quanto accertato dai poliziotti, il gruppo ha inizialmente accerchiato i due studenti spagnoli e, mentre le due ragazze li distraevano con un pretesto, gli altri due gli rubavano smartphone e portafogli, per poi darsi alla fuga. I minorenni hanno peraltro ferito alla schiena con un coltello uno dei due ragazzi, che aveva provato a opporre resistenza.