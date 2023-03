Nasconde 1,5kg di "erba" e si trova i poliziotti in casa: arrestato

Aveva in casa oltre un chilo e mezzo di marijuana e per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polzia. È successo in via Vertoiba a Milano (zona Porta Vittoria) nella serata di mercoledì 29 marzo, nei guai un 24enne italiano.

Tutto è iniziato intorno alle 22 quando una volante ha fermato un uomo per un controllo di routine e durante gli accertamenti è scattata anche la perquisizione personale al termine della quale sono saltati fuori alcuni grammi di droga. È stato il giovane a segnalare ai poliziotti dove l'aveva presa e, dunque, a far scattare il blitz.

A casa del 24enne è stato trovato 1,5kg di erba (per un controvalore di circa 15mila euro), altri 200 grammi di hashish e contanti per circa 800 euro. Per il 24enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.