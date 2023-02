Scomparsa da casa: si cerca la 14enne Erika

È scomparsa da casa e da 5 giorni la sua famiglia non ha alcune notizie di lei. Si cerca la 14enne Erika Ochiana, nata a Monza il 26 agosto 2008, che si è allontanata dalla sua casa di Lomagna non facendo sapere più nulla di sé. Sono in corso le ricerche della minorenne, affidate ai carabinieri di Casatenovo (Mb), che aspettano ogni notizia utile su eventuali avvistamenti della ragazzina.

Secondo quanto riferito dalla prefettura di Lecco, la giovane è alta 1,72 metri, pesa circa cinquanta chili, è di corporatura esile, porta capelli castani lunghi, ha occhi marroni e carnagione chiara. Al momento dell'ultimo avvistamento indossava abiti neri, un giubbotto catarifrangente di colore arancione e scarpe bianche della Converse.