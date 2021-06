Malore in campo per Eriksen: lungo massaggio cardiaco per il calciatore

Malore in campo per il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen, durante Danimarca-Finlandia valida per le fasi finali degli Europei. L'interista, uomo chiave nella vittoria dello scudetto nerazzurro, ha perso conoscenza al 43esimo e il suo cuore ha smesso di battere.

Al Parken si sono viste scende drammatiche: il personale sanitario ha effettuato il massaggio cardiaco mentre i compagni di squadra e gli avversari erano evidentemente preoccupati. E poi la moglie di Christian Eriksen, Sabrina, che si è precipitata in lacrime in campo per raggiungere il marito mentre Kjaer e Schmeichel provavano a rincuorarla.

Alla fine il calciatore è stato trasportato d'urgenza fuori dal terreno di gioco. Eriksen è stato portato all'ospedale Rigshospitlaet di Copenaghen. Le sue condizioni, al momento non sono note, ma una foto diventata subito virale mostra il calciatore con la mano sulla fronte: dall'immagine sembra che abbia recuperato coscienza e che respiri autonomamente.

Notizia poi confermata da un tweet della federazione danese: “Christian Eriksen è cosciente: è al Rigshospitlaet e verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti”.

Danimarca Finlandia è stata sospesa.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.