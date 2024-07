È morto Ermanno Zacchetti, sindaco di Cernusco sul Naviglio

Si è spento a 52 anni Ermanno Zacchetti, sindaco di Cernusco sul Naviglio. Il primo cittadino del comune a est di Milano era in carica per il secondo mandato dal 2022. A ottobre aveva fatto sapere della sua malattia: tumore alla lingua. Subito dopo era stato sottoposto a un intervento chirurgico a cui era seguito il calvario della riabilitazione e delle cure, tra cui anche la chemioterapia. Zacchetti aveva raccontato il suo percorso sulla sua ricchissima pagina Facebook, aggiornata fino a pochi giorni fa. Lascia la moglie e un figlio.

Nell'ultima foto pubblicata sui social, il sindaco si mostra in ospedale con la maglietta della Nazionale italiana: "Non c’è la pizza delle grandi partite, ma qui il tifo non manca", scrive. Sotto, decine e decine di commenti di supporto: "Noi tifiamo per te", "Forza Ermanno". Un'altra foto mostra il sindaco di Cernusco che vota dal suo letto di ospedale in occasione delle elezioni europee: "La foto del voto a suo modo per me speciale, con il presidente del seggio volante all‘ospedale Uboldo", scrive.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha espresso la sua vicinanza alla famiglia: "È con profonda commozione che la giunta da il triste annuncio della scomparsa del nostro Sindaco Ermanno Zacchetti. Addolorati, ne ricordiamo la passione politica e il tenace rispetto per le istituzioni democratiche, che si realizzavano quotidianamente nella sua profonda umanità, nella inesauribile disponibilità all’ascolto e nell’instancabile impegno rivolto al bene della comunità, per cui nutriva sentimenti di dedizione che andavano ben oltre i doveri istituzionali, anche durante la malattia che lo ha colpito. L’amministrazione si unisce al dolore della famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze. Al più presto verranno date comunicazioni in merito a tempi e modi per ricordare e salutare insieme il sindaco".

Anche il Pd di Cernusco ha inviato il proprio messaggio di cordoglio: "Un giorno, forse, troveremo le parole giuste per esprimere il dolore che ora proviamo per la scomparsa del nostro sindaco, militante e amico Ermanno Zacchetti. Oggi, la comunità del Partito democratico si stringe attorno ai suoi cari e alla città tutta. Che la terra ti sia lieve, Ermanno".

Chi era Ermanno Zacchetti

Laureato in economia e commercio alla Bocconi di Milano, Ermanno Zacchetti ha lavorato dapprima in una concessionaria di pubblicità di una tv nazionale, poi ha contribuito a fondare la filiale italiana di Eurosport e ha assunto l'incarico di responsabile per il mercato italiano di Eurosport all'interno di Discovery Italia.

Legato allo sport, ha fatto parte della Commissione per il regolamento della consulta dello sport e del direttivo della stessa come rappresentante delle associazioni sportive. Nel 2010 ha assunto il ruolo di assessore a commercio, sport e new media nella giunta di Eugenio Comincini. Per diverso tempo è stato anche presidente di una polisportiva dove allenava nella scuola calcio.