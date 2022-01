La donna insospettabile, dai capelli biondi ossigenati, con 45 chili di eroina in cucina

Tutte le segnalazioni arrivate in via Fatebenefratelli, tante, sottolineavano quel particolare decisamente evidente: quei capelli biondo platino difficili da non notare. E così, quando i poliziotti se la sono trovata davanti, non hanno avuto nessun dubbio. Una donna di 58 anni, un'italiana incensurata e disoccupata, è stata arrestata nelle scorse ore dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in casa sua sono stati trovati oltre quaranta chili di eroina.

A bloccarla sono stati gli investigatori della sezione criminalità straniera della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Vittorio La Torre, che hanno iniziato a indagare sulla 58enne - una insospettabile a tutti gli effetti - dopo che tanti residenti di zona hanno denunciato in questura uno strano viavai di uomini dall'appartamento della donna, un'abitazione in un palazzo di via Scialoia. Sospettando che nella casa ci fosse un giro di prostituzione, gli agenti hanno cominciato a tenere d'occhio l'edificio e hanno verificato che effettivamente il palazzo era decisamente frequentato.

Martedì, i poliziotti si sono appostati sul pianerottolo e appena hanno visto la donna dai capelli ossigenati hanno deciso di fermarla per controllarla e perquisirla. Per scoprire la droga nell'abitazione, poco più di trenta metri quadrati, è bastato davvero poco: da un mobile della cucina sono infatti saltati fuori 79 panetti di eroina - confezionati in maniera abbastanza artigianale - per un peso totale di 43 chili di droga.

La 58enne si è chiusa nel silenzio più assoluto, ma appare evidente che il suo profilo da insospettabile - zero precedenti, nessun contatto "pericoloso" - potrebbe averla trasformata in un'ottima custode della sostanza stupefacente per conto di altri. Gli uomini che riceveva in casa - ma le indagini sono soltanto all'inizio - potrebbero quindi essere pusher di strada che andavano da lei a ritirare la merce. Il lavoro degli investigatori della Mobile prosegue adesso per capire chi ci sia dietro quei 43 chili di eroina.