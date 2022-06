Milano: 12mila avvisi per multe da pagare, ma è un errore

Sono quasi 12mila gli avvisi di pagamento per vecchie multe che il comune di Milano ha inviato per errore ai cittadini. Colpa di un malfunzionamento del sistema informatico a cui ora si cerca di porre rimedio, mentre da Palazzo Marino sono già partite le email di scuse ai malcapitati.

Tutto è iniziato qualche settimana fa, quando ai cittadini sono arrivate le prime ingiunzioni. In 3mila hanno contattato il comune di Milano per avvertire che si trattava di un errore. Alcuni di loro avevano conservato le ricevute di pagamento per poterlo provare. Un numero di lamentele troppo ingente, così i dipendenti comunali hanno fatto qualche verifica e, alla fine, hanno capito che quasi 12mila avvisi erano partiti per errore.

Le sanzioni a cui si riferiscono gli avvisi risalgono al 2019. Il sistema è automatizzato e mette in collegamento il comune con gli enti attraverso cui i cittadini pagano le multe: passaggi durante i quali qualcosa si è inceppato a livello informatico. Un avviso di malfunzionamento è apparso anche nella sezione dedicata al pagamento online sul sito internet del comune.