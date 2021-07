L'escavatore rubato dal cantiere resta intrappolato nel campo rom

Il mezzo è stato localizzato all'interno del campo rom di via Della Chiesa Rossa ma per il momento non è ancora stato recuperato

Rubato col favore delle tenebre, localizzato dai satelliti grazie al gps ma nonostante la denuncia (e un sopralluogo delle forze dell'ordine) l'escavatore non si è mosso di un centimetro. È rimasta intrappolata all'interno del campo rom di via Della Chiesa Rossa a Milano la "ruspetta" rubata in un cantiere edile nella notte tra mercoledì e giovedì 29 luglio.

La società proprietaria del mezzo, un'azienda attiva nel noleggio dei macchinari, ha subito denunciato alle forze dell'ordine il luogo in cui si trovava il "bobcat" ma nonostante la precisione millimetrica della segnalazione al momento il macchinario è rimasto al suo (illegittimo) posto. "Navigo in un limbo e non so come o cosa devo fare poter avere giustizia", si è lamentato l'imprenditore parlando con MilanoToday.