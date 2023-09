Monte Stella, Feci e liquami dai bagni chimici direttamente in mezzo all'erba

Sversamenti di liquami nel verde del Monte Stella. È successo la mattina di mercoledì 6 settembre, intorno alle nove e mezza, sotto gli occhi di una testimone, una passante che ha avvertito immediatamente un consigliere comunale molto attivo in zona, Enrico Fedrighini della Lista Sala. Che si è recato sul posto ("palo 197, in un terrazzamento alto") e ha verificato di persona che lo scarico era realmente avvenuto.

"Una vasta porzione di erba bruciata in corrispondenza dello spandimento dei liquami, emissioni maleodoranti persistenti, materiale organico presente, tracce sul sentiero di un mezzo pesante", scrive il consigliere. Lo sversamento sarebbe avvenuto con un furgone, in un punto tra l'altro teoricamente inaccessibile ai mezzi a motore a meno di non avere una particolare autorizzazione. Un furgone che la testimone riferiva essere "addetto allo spurgo" e di colore "grigio chiaro con delle scritte verdi". Secondo la donna, avrebbe scaricato "un getto forte e abbondante di escrementi", in mezzo all'erba e agli alberi.

Con tutta evidenza si tratta dello scarico di liquami provenienti dai vari bagni chimici posizionati ai margini del parco, ad esempio accanto al centro sportivo XXV Aprile. Stando ai primissimi sopralluoghi di Fedrighini, ci sarebbero vari punti dai quali proviene un odore cattivo, probabile sintomo che gli scarichi erano già avvenuti anche in passato. Amsa e MM, contattati dal consigliere, hanno risposto di non avere mai autorizzato un qualche operatore a scaricare i bagni chimici, né di avere affidato le chiavi per consentire il transito di mezzi attraverso i varchi.

L'ultima opzione è il Comune di Milano. Così Fedrighini ha scritto alla segreteria dell'assessora al verde e all'ambiente, Elena Grandi, chiedendo a chi sia stato concesso di accedere al parco del Monte Stella quella mattina, e quale ditta ha in gestione la manutenzione dei bagni chimici della zona, posto che non è più Amsa da circa 2 anni e mezzo. Intanto la segreteria dell'assessora aveva già assicurato alla testimone oculare (che aveva segnalato tutto anche a loro) di impegnarsi a capire che cos'è successo.

"Lo smaltimento abusivo di rifiuti è un reato penale. Le sostanze provenienti dai bagni chimici vanno conferite in appositi impianti di trattamento e smaltimento, sotto la responsabilità di chi gestisce la manutenzione degli stessi, considerato ai sensi della legge vigente il 'produttore' del rifiuto e il responsabile del suo corretto smaltimento", commenta Fedrighini: "Una volta individuati i responsabili, a loro carico dovranno essere posti i costi della bonifica e le conseguenze giudiziarie della loro azione". E poi bisognerà anche capire se l'episodio di mercoledì mattina è stato un caso isolato oppure no, e chi controlla gli accessi. "Ho chiesto all'assessora Grandi di installare telecamere in tutti i varchi", conclude il consigliere.