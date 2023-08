Giovane escursionista cade e non riesce a muoversi: salvata dopo 5 ore

Una caduta che poteva avere conseguenze gravi. I soccorritori hanno evitato il peggio, con un salvataggio reso difficile dalle condizioni impervie. È cominciato domenica mattina alle 9.30 ed è finito alle 14.30, infatti, l’intervento di soccorso per una escursionista, una ragazza di 22 anni che si era fatta male a una gamba nei pressi del bivacco Gusmeroli, in val Tartano (Valtellina, Sondrio). La centrale ha mandato sul posto le squadre territoriali del Soccorso alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna, e il Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza.

Dalla base di Venegono (Varese) è decollato l’elicottero della Guardia di finanza, che ha messo a disposizione il mezzo per il trasferimento dei soccorritori e li ha portati in quota.

Poi l’elisoccorso di Milano di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha portato sul posto l’équipe sanitaria per la valutazione da parte di medico e infermiere. L’intervento si è concluso nel primo pomeriggio. La giovane è in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. È stata portata all'ospedale di Sondrio e qui stabilizzata.