Un ragazzo si è perso sul Monte Legnone

Un 21enne di Saronno (Varese) risulta disperso sul Monte Legnone, la montagna più alta della provincia di Lecco, da lunedì 3 gennaio.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di martedì: il giovane, uscito di casa per la gita il giorno precedente, aveva detto ai genitori che avrebbe trascorso la notte fuori casa e che sarebbe tornato la tarda mattinata successiva, ma di lui si sono perse le tracce.

Per rintracciarlo sono al lavoro i tecnici del soccorso alpino della stazione della Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, i vigili del fuoco del Saf specializzati a muoversi in scenari con neve e ghiaccio con i colleghi del servizio Tas di Topografia applicata al soccorso per mappare il territorio, i pompieri volontari del distaccamento di Bellano e i militari del Sagf, che è il Soccorso alpino della Guardia di finanza.

I soccorritori stanno utilizzando i sistemi "Dedalo" e "Lifeseeker" montati a bordo di droni (permettono di rintracciare il segnale del cellulare anche in assenza delle copertura telefonica), mentre le squadre di terra stanno impiegando attrezzatura trasportabile a spalla. Per il momento le ricerche - che si sono protratte fino a tardi nella notte tra martedì e mercoledì - non hanno dato alcun risultato.